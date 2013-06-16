Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, riepilogo degli ultimi link al download: novità in Italia?

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre più vicino alla piena diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean, considerando le ultime novità che giungono direttamente dalla casa produttrice, a proposito di un firmware che, ancora oggi, fa discutere ancora molto per il ritardo accumulato in Italia. In particolare, il Samsung Galaxy Advance ha avuto modo, in questi giorni, di toccare con mano l'update in questione anche in Svizzera e e Ungheria, andando ad alimentare la lista dei Paesi che hanno avuto modo di fare lo step tanto atteso. Andiamo a riepilogare, a questo punto, quelli che sono stati gli ultimi link al download dell'aggiornamento Galaxy S Advance resi disponibili dalla casa produttrice: Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in Svizzera Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in Ungheria

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 LTE Advanced, caratteristiche e possibile scheda tecnica

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Active, parte la battaglia al prezzo più basso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015