Aggiornamento Galaxy S Advance, riepilogo degli ultimi link al download: novità in Italia?

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre più vicino alla piena diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean, considerando le ultime novità che giungono direttamente dalla casa produttrice, a proposito di un firmware che, ancora oggi, fa discutere ancora molto per il ritardo accumulato in Italia. In particolare, il Samsung Galaxy Advance ha avuto modo, in questi giorni, di toccare con mano l'update in questione anche in Svizzera e e Ungheria, andando ad alimentare la lista dei Paesi che hanno avuto modo di fare lo step tanto atteso. Andiamo a riepilogare, a questo punto, quelli che sono stati gli ultimi link al download dell'aggiornamento Galaxy S Advance resi disponibili dalla casa produttrice: Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in Svizzera Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in Ungheria