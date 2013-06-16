Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Active, parte la battaglia al prezzo più basso

[caption id="attachment_4510" align="aligncenter" width="185"] Samsung Galaxy S4 Active[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Active è un confronto che in queste ore ha visto partire la battaglia al prezzo più basso. Stando alle ultime indiscrezioni, grazie anche al contributo da parte dell'operatore AT&T, infatti, pare che il prezzo di listino dello smartphone sarà pari a 699 dollari, praticamente lo stesso del primo modello di questa serie. Nei giorni scorsi, più in particolare, diversi addetti ai lavori avevano preannunciato la possibilità che il Samsung Galaxy S4 Active potesse essere commercializzato a 750 dollari, ma adesso il pericolo sembra essere fortunatamente rientrato, con la prospettiva di vederci riservato il medesimo trattamento del mercato americano. Il Samsung Galaxy S4 Active, la cui peculiarità è quella di essere impermeabile, sarà venduto a 699 euro qui da noi?