Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean in Svizzera, link al download

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance nuovamente al centro delle cronache, alla luce del fatto che di recente è stato reso disponibile Android Jelly Bean anche in Svizzera. Si tratta dell'ennesimo segnale incoraggiante per l'utenza che dispone dello smartphone nel nostro Paese, con la prospettiva di veder rilasciato l'update qui da noi in tempi più o meno ristretti. Certo, i feedback da parte soprattutto dei vari operatori non sono così incoraggianti per gli utenti, ma, allo stesso tempo, pare ovvio che l'aggiornamento Jelly Bean che toccheremo con mano qui da noi, sarà più o meno il medesimo di quello che è stato reso disponibile fino ad oggi per il Samsung Galaxy S Advance. L'utenza che intende portare a termine il download di questo nuovo pacchetto firmware dedicato al Samsung Galaxy S Advance, comunque, può accedere a questa pagina.