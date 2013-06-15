Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4 per i no brand, link al download

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4205" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto ad una nuova svolta, considerando che il tanto atteso firmware denominato I9505XXUBMEA è stato messo a disposizione di tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 no brand, tra l'altro poche ore dopo la diffusione del medesimo update per la versione marchiata H3G. In attesa che il pacchetto software sbarchi anche sui Samsung Galaxy S4 Vodafone, Tim e Wind, ricordiamo che questo nuovo aggiornamento basato sul firmware Android Jelly Bean 4.2.2 è estremamente importante per ottimizzare la gestione della memoria del modello, andando a liberare spazio e consentendo di salvare i dati della applicazioni sulla memoria esterna. Chi intende scaricare il nuovo aggiornamento Galaxy S4 per i device no brand dapprima sul proprio pc, in ogni caso, può accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean in Svizzera, link al download

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, uscita rimandata forse a settembre

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018