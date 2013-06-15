Aggiornamento Galaxy S4 per i no brand, link al download

[caption id="attachment_4205" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto ad una nuova svolta, considerando che il tanto atteso firmware denominato I9505XXUBMEA è stato messo a disposizione di tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 no brand, tra l'altro poche ore dopo la diffusione del medesimo update per la versione marchiata H3G. In attesa che il pacchetto software sbarchi anche sui Samsung Galaxy S4 Vodafone, Tim e Wind, ricordiamo che questo nuovo aggiornamento basato sul firmware Android Jelly Bean 4.2.2 è estremamente importante per ottimizzare la gestione della memoria del modello, andando a liberare spazio e consentendo di salvare i dati della applicazioni sulla memoria esterna. Chi intende scaricare il nuovo aggiornamento Galaxy S4 per i device no brand dapprima sul proprio pc, in ogni caso, può accedere a questa pagina.