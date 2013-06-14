Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, uscita rimandata forse a settembre

Redazione Avatar

di Redazione

14/06/2013

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 vede l'uscita del tanto atteso firmware forse rimandata a settembre, considerando le ultime voci in Rete. Come molti sapranno, infatti, in settimana una fonte come SamMobile ha parlato del ritardo accumulato sia dal Samsung Galaxy S3, sia dal Samsung Galaxy Note 2, con la prospettiva di imbattersi in questa nuova versione di Jelly Bean non durante il mese di giugno, come dichiarato in un primo momento. Ufficialmente, la problematica sarebbe legata alla questione della compatibilità con la nuova TouchWiz, ma non c'è chi esclude che vi possano essere delle implicazioni per la durata della batteria. La sostanza, comunque, non cambia, e la possibilità di vedere diffuso l'aggiornamento Galaxy S3 solo a settembre è viva come non mai.

