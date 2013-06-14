Aggiornamento Galaxy S Advance, Samsung Italia torna a parlare di Jelly Bean

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ormai questione in grado di assumere i contorni di un vero e proprio caso, considerando la lunga attesa degli utenti per Android Jelly Bean, annunciato praticamente quattro mesi fa e non ancora in grado di mettere piede nel nostro Paese, tra l'altro per cause ignote. Samsung Italia, nel corso delle ultime ore, è tornata a parlare di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, confermando un qualcosa che ormai si dà per scontato da tempo immemore, vale a dire il fatto che tutte le versioni in commercio nel nostro Paese avranno modo di toccare con mano l'aggiornamento Jelly Bean. Parziale consolazione, dunque, per migliaia e migliaia di utenti, rappresentati da coloro che ogni giorno chiedono informazioni su Facebook sull'aggiornamento Galaxy S Advance.