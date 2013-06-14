Aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA in Italia: le ultime notizie

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a I9505XXUBMEA a dir poco atteso in Italia, ma, a quanto pare, al momento non è stata ancora pianificata una data di uscita (fatta esclusione per i modelli H3G). E' quanto emerge da un recente feedback da parte di Samsung Italia all'interno della propria pagina Facebook, considerando che l'update in questione per il Samsung Galaxy S4, cruciale per una migliore gestione della memoria del device e rilasciato al momento solo in Germania, ha fatto molto parlare di sé di recente. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo nuovo aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA in video, ma è scontato a questo punto ci si chieda quando l'update possa essere reso disponibile nel nostro Paese. Probabile, a questo punto, che sia necessario attendere ancora qualche settimana prima di toccare con mano il nuovo aggiornamento Galaxy S4.