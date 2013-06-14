Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA in Italia: le ultime notizie

Redazione Avatar

di Redazione

14/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a I9505XXUBMEA a dir poco atteso in Italia, ma, a quanto pare, al momento non è stata ancora pianificata una data di uscita (fatta esclusione per i modelli H3G). E' quanto emerge da un recente feedback da parte di Samsung Italia all'interno della propria pagina Facebook, considerando che l'update in questione per il Samsung Galaxy S4, cruciale per una migliore gestione della memoria del device e rilasciato al momento solo in Germania, ha fatto molto parlare di sé di recente. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo nuovo aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA in videoma è scontato a questo punto ci si chieda quando l'update possa essere reso disponibile nel nostro Paese. Probabile, a questo punto, che sia necessario attendere ancora qualche settimana prima di toccare con mano il nuovo aggiornamento Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Samsung Italia torna a parlare di Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, segnali positivi sull'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018