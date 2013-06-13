Aggiornamento Galaxy S3, segnali positivi sull'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di nuovi rumors in queste ore, con relativi segnali positivi sull'uscita in tempi ristretti di Android Jelly Bean 4.2.2 (al dì là del tweet di ieri di SamMobile). Va premesso che le ultime notizie non riguardando direttamente il Samsung Galaxy S3 o qualche annuncio da parte della casa produttrice, bensì il fatto che alcuni dispositivi appartenenti alla sua stessa fascia dovrebbero fare questo step nei prossimi giorni. E' il caso del cosiddetto HTC One, il cui appuntamento con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2 potrebbe essere fissato entro le fine di questa settimana, mentre lo stesso percorso dovrebbe essere fatto dal Sony Xperia Z. Insomma, la questione sull'aggiornamento Galaxy S3 è più viva che mai e importanti novità, sia per lo smartphone, sia per il Samsung Galaxy Note 2, potrebbero venire a galla davvero a stretto giro.