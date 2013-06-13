Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ultimi firmware senza novità

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di notizie importanti, in questi giorni, per quanto concerne il rilascio di Android Jelly Bean. Come molti sapranno, infatti, di recente diversi Paesi hanno avuto modo di toccare con mano il tanto atteso update, con un chiaro riferimento a Pakistan, Iraq e Ungheria (in questo caso, in riferimento alla versione NFC e brandizzata Vodafone). A detta di coloro che hanno avuto modo di testare gli ultimi aggiornamenti resi disponibili per il Samsung Galaxy S Advance, nello specifico, pare non siano emerse feature o valori in grado di determinare un grosso cambiamento, rispetto agli update che sono stati rilasciati in successione tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. Insomma, un segnale piuttosto chiaro per chi attende l’aggiornamento Galaxy S Advance in Italia.