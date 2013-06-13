Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ultimi firmware senza novità

Redazione Avatar

di Redazione

13/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di notizie importanti, in questi giorni, per quanto concerne il rilascio di Android Jelly Bean. Come molti sapranno, infatti, di recente diversi Paesi hanno avuto modo di toccare con mano il tanto atteso update, con un chiaro riferimento a Pakistan, Iraq e Ungheria (in questo caso, in riferimento alla versione NFC e brandizzata Vodafone). A detta di coloro che hanno avuto modo di testare gli ultimi aggiornamenti resi disponibili per il Samsung Galaxy S Advance, nello specifico, pare non siano emerse feature o valori in grado di determinare un grosso cambiamento, rispetto agli update che sono stati rilasciati in successione tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio.  Insomma, un segnale piuttosto chiaro per chi attende l’aggiornamento Galaxy S Advance in Italia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, segnali positivi sull'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, nuovo punto sulle migliori offerte

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015