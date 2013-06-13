Caricamento...

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, nuovo punto sulle migliori offerte

13/06/2013

[caption id="attachment_4450" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso continua a far emergere aggiornamenti, per quanto concerne le migliori offerte che sono disponibili, soprattutto in Rete. Nello specifico, ad oggi le due proposte economiche più interessanti per i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S4 giungono da due piattaforme, in questi mesi diventate particolarmente note. Da un lato abbiamo Techmania.biz, che consente l'acquisto del Samsung Galaxy S4 affrontando una spesa pari a 519 euro, per una delle promozioni più economiche da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Dall'altro, invece, la piattaforma Glistockisti.it ha lanciato l'offerta con la quale il device è stato commercializzato a 529 euro (con spese di spedizione incluse), per due proposte che, con ogni probabilità, dureranno pochi giorni sui rispettivi siti.

