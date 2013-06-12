Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in uscita anche in Italia

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance verso una svolta importante, per quanto concerne i tempi di uscita del firmware Android Jelly Bean, considerando che la divisione italiana della casa produttrice ha ribadito quanto già affermato la scorsa settimana, vale a dire che i lavori sono ormai entrati nella fase finale, anche per quanto concerne nel nostro Paese. Ancora nessuna data ufficiale, dunque, per lo sbarco dell'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, dunque, ma la convinzione che il grosso sia ormai stato fatto e che a distanza di quattro mese dalle iniziali previsioni, possa essere ormai possibile portare a termine questo progetto. Discorso diverso per i singoli operatori, soprattutto nel caso del Samsung Galaxy S Advance H3G, che, dopo il mancato mantenimento delle promesse della compagnia telefonica, riceve ogni giorni decine e decine di messaggi critici su Facebook.