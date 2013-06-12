Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 in ritardo, è ufficiale

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 giunto in una fase cruciale, per quanto concerne il rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2. A quanto pare, infatti, stiamo andando incontro ad un inevitabile ritardo nell'uscita dell'update, che a questo punto possiamo definire come ufficiale, alla luce di quanto dichiarato in queste ore da SamMobile. Nel dettaglio, la fonte ha parlato su Twitter di un rinvio per l'uscita dell'aggiornamento Galaxy S3, dovuto a problematiche tecniche associabili all'interfaccia TouchWiz, concepita per il Samsung Galaxy S4. Il discorso, in ogni caso, non vale solo per il Samsung Galaxy S3, ma anche per il Samsung Galaxy Note 2, mentre è importante evidenziare il fatto che SamMobile non ha parlato di una nuova data per la condivisione di Android Jelly Bean 4.2.2, alimentando le perplessità da parte degli utenti.