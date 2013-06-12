Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 vs HTC One, vince il display dell'S4

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 vs HTC One è un confronto che, a quanto pare, fa sorridere la casa produttrice coreana, considerando la vittoria del display dell'S4. E' quanto emerso, piuttosto a sorpresa, da un recente studio da parte di Underwriters Laboratories, anche se diversi addetti ai lavori e utenti non sono convinti della superiorità dello smartphone rispetto allo stesso HTC One. Va detto che la fonte di questo studio non ha messo in evidenza parametri oggettivi, anche se appare chiaro a tutti il fatto che il Samsung Galaxy S4 abbia fatto notevoli passi in avanti rispetto al Samsung Galaxy S3, in termini di resistenza, oltre al valore del contrasto. Per gli amanti dei numeri, in ogni caso, va ricordato che il Samsung Galaxy S4 è in grado di coprire qualcosa come il 97% delle tonalità, rafforzando in qualche modo quanto emerso dall'analisi.