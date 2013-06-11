Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, ecco cosa preoccupa

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 protagonista di un caso. Siamo arrivati all’11 giugno e, a questo punto, si può tranquillamente affermare che la previsione da parte di SamMobile (che aveva parlato su Twitter di un rilascio tra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno) non si è rivelata veritiera. A preoccupare maggiormente tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 è il fatto che la stessa fonte, nel corso degli ultimi giorni, non ha corretto il tiro, privando il target di ulteriori approfondimenti su una questione particolarmente delicata. Insomma, ad oggi l’aggiornamento Galaxy S3 non può contare nemmeno su una data approssimativa di uscita, in attesa che finalmente l’azienda decida di sbilanciarsi su Android Jelly Bean 4.2.2.