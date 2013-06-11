Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, nuovi download disponibili

Redazione Avatar

di Redazione

11/06/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] ggiornamento Galaxy S Advance finalmente protagonista di importanti novità, considerando che nel corso delle ultime ore Android Jelly Bean è stato reso finalmente disponibile in alcuni Paesi, come nel caso dell'Iraq, Pakistan e Mauritania, a testimonianza del fatto che i lavori per rendere disponibile il tool per tutti procedono regolarmente. Sono passate praticamente tre settimane, da quando il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto l'update in Italia, per la sola versione Vodafone, con gli utenti che a questo punto sono piuttosto combattuti: da un lato, infatti, c'è maggiore ottimismo dopo i rilasci di oggi, in Paesi certo non strategici dal punto di vista commerciale per Samsung; dall'altro, non ci si spiega perché l'Italia debba essere preceduta dalle suddette nazioni. Di seguito, i link al download per i singoli aggiornamenti Galaxy S Advance: Download aggiornamento Galaxy S Advance Iraq Download aggiornamento Galaxy S Advance Mauritania Download aggiornamento Galaxy S Advance Pakistan

