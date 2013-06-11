Caricamento...

Samsung Galaxy S4 con la CyanogenMod 10.1, link al download

11/06/2013

[caption id="attachment_4916" align="aligncenter" width="520"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive ore di grandi novità, alla luce del fatto che l'utenza in questione si è vista rilasciare in queste ore la tanto attesa CyanogenMod 10.1 ufficiale, prodotto software ovviamente non concepito dalla casa produttrice, ma in grado di riservare una serie di vantaggi per coloro che decideranno di testare questo importante prodotto. Si tratta di una svolta per tutti coloro che non intendono aspettare l'uscita del Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, in programma tra circa due settimane, in considerazione del fatto che la CyanogenMod 10.1 consente di dire addio all'interfaccia TouchWiz di Samsung, per puntare su un'esperienza "pure Google". Tutti gli utenti che intendono anticipare i tempi, portando a termine il download della CyanogenMod 10.1 per il Samsung Galaxy S4, possono accedere a questa pagina.

