Samsung Galaxy S3, carica lenta della batteria: ancora lamentele

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è soggetto ad un bug tanto grave, quanto fastidioso, almeno per quanto riguarda un numero significativo di dispositivi. Stiamo parlando della questione riguardante la carica lenta della batteria, che nel corso degli ultimi giorni ha fatto registrare un numero crescente e non trascurabile di lamentele. Al momento, la casa produttrice non ha ancora diramato comunicazioni ufficiali in merito, ma il problema purtroppo non sembra essere isolato. Stando agli ultimi feedback emersi in Rete, pare che una possibile soluzione possa essere rappresentato dal cavetto Corby i5500, anche se in molti ritengono che si possa trattare di una problematica software, che con ogni probabilità sarà archiviata solo son l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2. Si attendono prese di posizione dell'azienda sulla questione della carica lenta per il Samsung Galaxy S3.