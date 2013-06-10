Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre irrita gli utenti su Facebook

10/06/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ancora al centro di polemiche, per quanto concerne il modello Tre, alla luce di nuovi post apparsi sulla pagina Facebook dello stesso operatore. Dopo aver promesso a più riprese il rilascio dell'update per il Samsung Galaxy S Advance durante lo scorcio finale del mese di maggio, infatti, continua a sorprendere il cambio di approccio da parte della compagnia telefonica. In un contesto di questo tipo, nel dettaglio, il vettore afferma che la tempistica dell'aggiornamento Jelly Bean è esclusivamente legata ai tempi di Samsung Italia, declinando in questo modo ogni responsabilità per possibili ritardi. Ovvia la delusione da parte dell'utenza, che vede inevitabilmente prolungarsi una telenovela che inizia ad essere per molti aspetti estremamente antipatica, in attesa di annunci ufficiali.

