Aggiornamento Galaxy S4, nuovo firmware decisivo per la memoria

[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in grado di far emergere ulteriori feedback, in queste ore, per quanto concerne la questione della memoria. L'update rilasciato in Germania per il Samsung Galaxy S4, con nome in codice XXUBMEA, ha come noto un peso pari a 366 MB, lasciando presupporre da subito che si potesse andare al dì là di questioni riguardanti la sola interfaccia. E, in effetti, l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 consente di ottenere un po' di spazio in più per la propria memoria, anche se parliamo di poca roba, con 9.23 GB di disponibilità per i modelli da 16 GB. Tramite una serie di ottimizzazioni, poi, si dovrebbe fare un passo in avanti dal punto di vista delle performance, mentre è cruciale la possibilità di poter spostare le applicazioni sulla memoria esterna, liberando ulteriore spazio per il device.