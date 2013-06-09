Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 verso Android Jelly Bean 4.2.2, annunci ambigui

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 meno vicino di quanto si potesse pensare, almeno stando ai recenti feedback da parte degli operatori. Nel corso dell'ultima settimana, infatti, sia le compagnie telefoniche, sia Samsung Italia, sono state interpellate più volte, nel tentativo di ottenere maggiori informazioni sui tempi di rilascio dell'update per lo stesso Samsung Galaxy S3. Ebbene, il timbro dei feedback è piuttosto definito, con i vari attori chiamati in causa pronti ad affermare che quando ci saranno novità, queste saranno comunicate prontamente agli utenti. Inutile dire che, alla luce di quanto affermato tempo fa da SamMobile, che aveva previsto l'uscita dell'aggiornamento Galaxy S3 tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, c'è un certo malcontento tra gli utenti in Rete.

