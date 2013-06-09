Samsung Galaxy S4 gratis, dettagli sul concorso Unieuro

[caption id="attachment_4899" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 gratis[/caption] Il Samsung Galaxy S4 gratis è nuovamente possibile, grazie ad un interessante concorso pensato da Unieuro in questi giorni, con validità dal 6 al 16 giugno. In particolare, il rivenditore consentirà di partecipare ad un’estrazione a tutti coloro che decideranno di iscriversi alla propria pagina Facebook (attraverso questo link), con ben tre Samsung Galaxy S4 in palio. Secondo quanto comunicato in queste ore, gli unici requisiti per concorrere alla vincita dello smartphone è l’iscrizione alla pagina, oltre al fatto di essere maggiorenni e residenti in Italia. L’estrazione dei Samsung Galaxy S4 in palio avverrà il prossimo 28 giugno, con la necessità di fornire i propri dati a Unieuro, attraverso l’applicazione creata appositamente per il gioco. In quanti proveranno a conquistare un Samsung Galaxy S4 gratis?