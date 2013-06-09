Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 gratis, dettagli sul concorso Unieuro

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4899" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 gratis Samsung Galaxy S4 gratis[/caption] Il Samsung Galaxy S4 gratis è nuovamente possibile, grazie ad un interessante concorso pensato da Unieuro in questi giorni, con validità dal 6 al 16 giugno. In particolare, il rivenditore consentirà di partecipare ad un’estrazione a tutti coloro che decideranno di iscriversi alla propria pagina Facebook (attraverso questo link), con ben tre Samsung Galaxy S4 in palio. Secondo quanto comunicato in queste ore, gli unici requisiti per concorrere alla vincita dello smartphone è l’iscrizione alla pagina, oltre al fatto di essere maggiorenni e residenti in Italia. L’estrazione dei Samsung Galaxy S4 in palio avverrà il prossimo 28 giugno, con la necessità di fornire i propri dati a Unieuro, attraverso l’applicazione creata appositamente per il gioco. In quanti proveranno a conquistare un Samsung Galaxy S4 gratis?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 verso Android Jelly Bean 4.2.2, annunci ambigui

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Tim parla di Android Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018