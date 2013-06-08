Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, Tim parla di Android Jelly Bean

08/06/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance reduce da una settimana di certo non caratterizzata da grosse novità, per quanto riguarda l'arrivo di Android Jelly Bean in Italia. Per la prima, tuttavia, Tim ha risposto ad una domanda riguardante quelli che possono essere i tempi di attesa per imbattersi nel tanto atteso update riguardante proprio il Samsung Galaxy S Advance brandizzato. In un contesto di questo tipo, più in particolare, la compagnia telefonica ha fatto sapere su Facebook che i lavori sono in corso per portare prima possibile l'aggiornamento Jelly Bean sul device. Praticamente scontato che non si sia parlato di date, ma, allo stesso tempo, per la prima volta il vettore ha acceso la speranza di chi auspica tempi di attesa non eccessivi per toccare con mano il pacchetto firmware sul Samsung Galaxy S Advance Tim.

Samsung Galaxy S4 gratis, dettagli sul concorso Unieuro

Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA in video

