Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA in video

08/06/2013

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 disponibile da pochi giorni in Europa, con la prospettiva, a breve di toccare con mano anche in Italia l'update I9505XXUBMEA. Come parte degli utenti già saprà, l'update per il Samsung Galaxy S4 non è così "minor" come ci si potrebbe aspettare, anche perché il suo peso non è di quelli che passa inosservati (365 MB). In molti Paesi del nostro continente, l'aggiornamento Galaxy S4 è disponibile già via OTA e, da qualche ora a questa parte, è disponibile il primo video che mostra le sue caratteristiche. Secondo i primi commenti da parte degli utenti, pare che il nuovo pacchetto firmware per il Samsung Galaxy S4 non si limiti a migliorarne la fluidità, ma comporta anche una nuova barra di stato trasparente, tra l'altro con sfondi personalizzati, senza dimenticare alcune nuove icone nelle impostazioni. Di seguito, il filmato dell'aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA.

