Aggiornamento Galaxy S3, ancora un segnale per Android Jelly Bean 4.3

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 non ancora disponibile, per quanto concerne Android 4.2.2, eppure in queste ore si parla già di Android Jelly Bean 4.3, che a conti fatti rappresenta il passo successivo per il colosso coreano. Di recente, infatti, Google ha presentato l'applicazione Google Keyboard, concepita in un primo momento per il solo sistema operativo Android 4.2.2 e ora a disposizione di tutti coloro che dispongono di un device dotato almeno di Android 4.0. Al dì là di questa novità, valida comunque per chi dispone di un Samsung Galaxy S3, è importante evidenziare il fatto che nella foto resa pubblica dal brand di Mountain View, compare anche l'orario 4.30 e, siccome Google non fa mai nulla per caso. è facile immaginare che la scelta sia legata all'uscita imminente di Android 4.3, con ovvie conseguenze anche per il futuro aggiornamento Galaxy S3.