Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean promosso in Olanda e Regno Unito

07/06/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in grado di far emergere feedback positivi e interessanti su Android Jelly Bean, almeno per quanto riguarda Olanda e Regno Unito. Sono queste le ultime notizie che giungono dal web su un argomento piuttosto delicato, considerando che in molti si chiedono ancora quali siano i motivi che hanno indotto la casa produttrice a rallentare notevolmente il rilascio del firmware per il Samsung Galaxy S Advance. Insomma, pare che la questione non sia legata puramente ad argomenti tecnici, in virtù del fatto che gli ultimi due aggiornamenti Jelly Bean che hanno visto la luce hanno consentito ai "tester" di parlare di una durata della batteria costante, rispetto ad Android Gingerbread 2.3.6, mentre la velocità dello smartphone sembra aver fatto un deciso passo in avanti con l'update.

Aggiornamento Galaxy S3, ancora un segnale per Android Jelly Bean 4.3

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la migliore offerta

