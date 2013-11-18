Samsung Galaxy S3, pericolo stop all'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 protagonista di novità sorprendenti e positive la scorsa settimana, ma ora si parla già del pericolo riguardante lo stop all'aggiornamento Android 4.3. A quanto pare, infatti, il device non è completamente pronto all’update in questione, anche per lo streaming di xFactor ed eventi considerando che nel corso degli ultimi giorni sono emersi non pochi bug da parte di coloro che hanno già avuto modo di testare l’update in questione, con un particolare riferimento al fenomeno del battery drain. Come se non bastasse, poi, va segnalata la questione relativa alla tenuta della connessione WiFi, fino ad arrivare al blocco dello smartphone. Non è un caso che in molti stiano parlando del blocco del processo di diffusione per Android 4.3 sul Samsung Galaxy S3, con la prospettiva di veder slittare l’appuntamento, inizialmente previsto entro il mese di novembre.