Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 per Tre imminente

19/11/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive una settimana particolarmente interessante, per quanto concerne l'operatore Tre e l'atteso aggiornamento Android 4.3. Al dì là di alcune segnalazioni da parte degli utenti che in questi mesi hanno deciso di portare a termine l'acquisto del modello brandizzato, infatti, possiamo dire con certezza che in questi giorni andremo incontro ad una svolta sotto questo punto di vista. La compagnia telefonica, infatti, ha dichiarato nei giorni scorsi che l'aggiornamento in questione sarà diffuso proprio in questi giorni per il Samsung Galaxy S4 Tre, alimentando le speranze di coloro che sperano di fare questo passo a momenti, dopo tra l'altro l'annuncio a sorpresa di Wind, che per una volta ha anticipato il vettore. Insomma, anche questa telenovela sembra volgere finalmente al termine.

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean sempre fermo in Europa: la situazione

Samsung Galaxy S3, pericolo stop all'aggiornamento Android 4.3

