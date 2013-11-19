Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean sempre fermo in Europa: la situazione

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a tenere banco, per quanto concerne la questione della diffusione dell’aggiornamento Jelly Bean. In particolare, facendo un punto della situazione emerge che nell’ultimo periodo, pur avendo visto la luce degli update piuttosto recenti, allo stesso tempo va detto che i pacchetti software sono stati messi a disposizione solo degli utenti che risiedono in Sudamerica. Insomma, la situazione in Italia e nel resto d’Europa appare ancora come non mai bloccata, al punto che cominciano ad essere poche le speranze di vedere l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean sul Samsung Galaxy S Advance entro il 2013. Al momento, Samsung Italia e i vari operatori continuano a non chiarire la questione, lasciando tutti coi propri dubbi, come da sei mesi a questa parte.