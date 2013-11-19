Aggiornamento Samsung Galaxy S3, una buona e una cattiva notizia su Android 4.3
di Redazione
19/11/2013
[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede emergere proprio in queste ore brutte notizie, per gli utenti che sono in attesa dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Secondo quanto dichiarato da Samsung UK, infatti, la diffusione del firmware è ufficialmente sospesa, per problematiche tecniche non ancora specificate. Ecco quanto riportato in tal senso:
"Mentre indaghiamo sui problemi relativi all’aggiornamento OTA ad Android 4.3 per il Galaxy SIII, il roll-out del suddetto aggiornamento è stato temporaneamente sospeso. Siamo impegnati a fornire ai clienti la migliore esperienza mobile, e faremo in modo di riprendere il rilascio dell’update il prima possibile".Allo stesso, proprio stamattina è stato ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy Note 2: un buon segnale per il Samsung Galaxy S3, ma per certi versi anche una beffa.
