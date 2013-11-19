Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, una buona e una cattiva notizia su Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede emergere proprio in queste ore brutte notizie, per gli utenti che sono in attesa dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Secondo quanto dichiarato da Samsung UK, infatti, la diffusione del firmware è ufficialmente sospesa, per problematiche tecniche non ancora specificate. Ecco quanto riportato in tal senso:

"Mentre indaghiamo sui problemi relativi all’aggiornamento OTA ad Android 4.3 per il Galaxy SIII,  il roll-out del suddetto aggiornamento è stato temporaneamente sospeso. Siamo impegnati a fornire ai clienti la migliore esperienza mobile, e faremo in modo di riprendere il rilascio dell’update il prima possibile".
Allo stesso, proprio stamattina è stato ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy Note 2: un buon segnale per il Samsung Galaxy S3, ma per certi versi anche una beffa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, incertezza sul rilascio dell'aggiornamento Android Kit Kat 4.4

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean sempre fermo in Europa: la situazione

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015