Samsung Galaxy S4, incertezza sul rilascio dell'aggiornamento Android Kit Kat 4.4
di Redazione
20/11/2013
[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 fa parte dell’elenco dell’elenco dei modelli che, nei prossimi mesi, dovrebbero ricevere l’aggiornamento Android Kit Kat 4.4. La questione, come si può facilmente intuire, è piuttosto delicata, considerando che solo in questi giorni l’azienda ha avviato il processo di diffusione di Android 4.3, tra l’altro non ancora giunto su tutte le versioni del dispositivo in commercio in Italia. Su Facebook, comunque, si susseguono già le domande per il firmware recentemente presentato da Google e, al momento, l’approccio della casa produttrice è a dir poco cauto. Samsung Italia, infatti, afferma che al momento non dispone di informazioni da condividere sotto questo punto di vista, lasciando tutti all’oscuro in questo particolare contesto. Quando sarà possibile toccare con mano l’aggiornamento Android 4.4 sul Samsung Galaxy S4?
Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuova comunicazione sulla disponibilità via OTA
Aggiornamento Samsung Galaxy S3, una buona e una cattiva notizia su Android 4.3
