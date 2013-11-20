Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuova comunicazione sulla disponibilità via OTA

20/11/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance sempre in alto mare in Italia, anche per le versioni che in passato hanno riscontrato la disponibilità di Android Jelly Bean via Odin. Come al solito, infatti, gli utenti hanno chiesto alla divisione nostrana della casa produttrice se ci fossero novità sul rilascio via OTA del tanto discusso aggiornamento, ottenendo il solito feedback da parte dell'azienda. Questo il feedback di Samsung Italia sulla questione:

"Ciao! Al momento non abbiamo info, continua a seguirci per essere aggiornato sulle prossime novità!".
Come sempre, dunque, è impossibile nutrire un certo ottimismo sulla diffusione in tempi celeri per l'aggiornamento Jelly Bean sul Samsung Galaxy S Advance. Insomma, volge al termine un 2013 fatto solo di delusioni per l'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance.
