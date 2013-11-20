Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean 4.2.2: ecco un nuovo annuncio
di Redazione
20/11/2013
[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede ancora non svelata la verità, a proposito del tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Proprio in questi giorni, infatti, diversi utenti hanno chiesto se la casa produttrice rilascerà o meno il suddetto update, senza la pretesa di venire a conoscenza del periodo entro il quale la casa produttrice riuscirà a fare questo step. Ebbene, nonostante la natura della richiesta, Samsung Italia non è in grado di rilasciare informazioni su quelli che saranno i futuri scenari per il Samsung Galaxy S2, a testimonianza del fatto che la situazione è in continuo divenire e che, per adesso, è impossibile sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Quale sarà il destino dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 sul Samsung Galaxy S2?
Articolo Precedente
Aggiornamento Samsung Galaxy S4, pericolo blocco per Android 4.3
Redazione