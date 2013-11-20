Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean 4.2.2: ecco un nuovo annuncio

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede ancora non svelata la verità, a proposito del tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Proprio in questi giorni, infatti, diversi utenti hanno chiesto se la casa produttrice rilascerà o meno il suddetto update, senza la pretesa di venire a conoscenza del periodo entro il quale la casa produttrice riuscirà a fare questo step. Ebbene, nonostante la natura della richiesta, Samsung Italia non è in grado di rilasciare informazioni su quelli che saranno i futuri scenari per il Samsung Galaxy S2, a testimonianza del fatto che la situazione è in continuo divenire e che, per adesso, è impossibile sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Quale sarà il destino dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 sul Samsung Galaxy S2?