Aggiornamento Samsung Galaxy S4, pericolo blocco per Android 4.3

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive un momento molto delicato, per quanto concerne la diffusione del tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android 4.4 Kit Kat. Proprio quando la questione sembrava non presentare particolari problemi per gli utenti, infatti, è giunta la doccia fredda direttamente dagli Stati Uniti, in virtù del fatto che l’operatore AT&T ha fatto di aver sospeso la distribuzione del firmware, nel tentativo di individuare insieme alla casa produttrice gli aspetti che possono migliorare la compatibilità tra smartphone e update. Va detto che le varie divisioni europee, almeno per ora, hanno deciso di non sbilanciarsi sotto questo punto di vista, alimentando le speranze da parte di chi auspica il mancato rallentamento per l’aggiornamento Android 4.3, ottimizzato per il Samsung Galaxy S4.