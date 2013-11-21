Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean: bug e soluzione non idonea

21/11/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a non poter contare su una data di uscita per quanto riguarda il tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. In un contesto di questo tipo, non può essere tralasciato anche il segmento del target in questione che ha già avuto modo di effettuare l'update via Odin, con una serie di bug da tenere decisamente in considerazione. Uno dei più ricorrenti, come emerge dalla pagina Facebook di Samsung Italia, è rappresentato dal blocco del dispositivo durante la riproduzione dei video. La soluzione proposta dalla casa produttrice, fondamentalmente concentrata sull'hard reset del dispositivo, al momento si è rivelata non idonea per l'utenza. Quale sarà il prossimo step ufficiale per cercare di risolvere i problemi del Samsung Galaxy S Advance?

