Aggiornamento Samsung Galaxy S3, riprende la distribuzione per Android 4.3

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 forse non così lontano come in tanti avevano pensato, per quanto concerne la distribuzione di Android 4.3. In queste ore, più in particolare, è possibile sottolineare che l’operatore T-Mobile ha annunciato la diffusione dello stesso firmware, a testimonianza del fatto che, probabilmente, i problemi emersi nei giorni scorsi non erano così gravi. La comunicazione ufficiale da parte di Samsung UK, infatti, aveva fatto tremare gli oltre sessanta milioni di utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3, ma adesso la situazione sembra essere più serena per il modello, soprattutto se si considera che gli Stati Uniti, di solito, non sono in prima linea in questo particolare contesto. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 per lo smartphone non è tanto lontano come ci si aspettava.