Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, riprende la distribuzione per Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 forse non così lontano come in tanti avevano pensato, per quanto concerne la distribuzione di Android 4.3. In queste ore, più in particolare, è possibile sottolineare che l’operatore T-Mobile ha annunciato la diffusione dello stesso firmware, a testimonianza del fatto che, probabilmente, i problemi emersi nei giorni scorsi non erano così gravi. La comunicazione ufficiale da parte di Samsung UK, infatti, aveva fatto tremare gli oltre sessanta milioni di utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3, ma adesso la situazione sembra essere più serena per il modello, soprattutto se si considera che gli Stati Uniti, di solito, non sono in prima linea in questo particolare contesto. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 per lo smartphone non è tanto lontano come ci si aspettava.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Android 4.3, Tre blocca il rilascio per il Samsung Galaxy S4

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean: bug e soluzione non idonea

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015