Aggiornamento Android 4.3, Tre blocca il rilascio per il Samsung Galaxy S4
di Redazione
22/11/2013
[caption id="attachment_4822" align="aligncenter" width="525"] Samsung Galaxy S4 Smart Pause[/caption] L'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 è stato protagonista di diversi annunci nel corso degli ultimi giorni, ma ora le novità non positive per gli utenti si avvertono anche in Italia, alla luce di una recente comunicazione da parte di Tre. Ecco, più in particolare, il contenuto della nota ufficiale da parte della compagnia telefonica:
"Samsung sta ripetendo i test sul Galaxy S4 relativi all’aggiornamento 4.3 Jelly Bean, pertanto in via precauzionale abbiamo momentaneamente sospeso il servizio di aggiornamento. Impegnandoci a garantire la miglior esperienza mobile ai clienti, vi assicuriamo una veloce risoluzione del problema".Insomma, come si temeva, le conseguenze di quanto avvenuto negli Stati Uniti con l'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, cominciano ad avvertirsi anche in Europa e in Italia.
