Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Android 4.3, Tre blocca il rilascio per il Samsung Galaxy S4

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4822" align="aligncenter" width="525"]Samsung Galaxy S4 Smart Pause Samsung Galaxy S4 Smart Pause[/caption] L'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 è stato protagonista di diversi annunci nel corso degli ultimi giorni, ma ora le novità non positive per gli utenti si avvertono anche in Italia, alla luce di una recente comunicazione da parte di Tre. Ecco, più in particolare, il contenuto della nota ufficiale da parte della compagnia telefonica:

"Samsung sta ripetendo i test sul Galaxy S4 relativi all’aggiornamento 4.3 Jelly Bean, pertanto in via precauzionale abbiamo momentaneamente sospeso il servizio di aggiornamento. Impegnandoci a garantire la miglior esperienza mobile ai clienti, vi assicuriamo una veloce risoluzione del problema".
Insomma, come si temeva, le conseguenze di quanto avvenuto negli Stati Uniti con l'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, cominciano ad avvertirsi anche in Europa e in Italia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento fermo e prezzo più basso verso il crollo

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, riprende la distribuzione per Android 4.3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018