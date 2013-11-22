Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento fermo e prezzo più basso verso il crollo
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è ancora bloccato, per quanto concerne la questione relativa al rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean. In queste ore, infatti, la casa produttrice coreana sta continuando a rilasciare feedback che non chiariscono minimamente la questione e che, anzi, non fanno altro che accrescere il malcontento da parte di utenti che ormai da dieci mesi vogliono saperne di più. In questo particolare contesto, è possibile evidenziare che il prezzo del modello scende costantemente: ad oggi, infatti, il Samsung Galaxy S Advance può essere acquistato con un esborso pari a 148 euro all’interno di alcune piattaforme web, a testimonianza del fatto che, senza l’aggiornamento Jelly Bean disponibile, il valore totale del modello in questione tende per forza di cose ad abbassarsi in modo significativo.
