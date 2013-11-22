Caricamento...

Samsung Galaxy S3, fondamentale precisazione sull'aggiornamento via OTA

22/11/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 al centro di indicazioni differenti, in merito ad Android 4.3, ma ora emerge una fondamentale precisazione sull'aggiornamento via OTA. In un momento caratterizzato da un forte stato di incertezza, in merito a quelli che potrebbero essere i tempi necessari per garantire ad oltre sessanta milioni di utenti un update molto importante, allo stesso tempo giunge direttamente da Google una dritta importante per ottimizzare i tempi delle persone. Quando si è in procinto di ricevere l'update direttamente sul proprio device, infatti, è inutile cercare costantemente la disponibilità via OTA dell'aggiornamento, in quanto il Samsung Galaxy S3 e gli altri modelli si collegano realmente ai server solo ogni ora. Insomma, i continui tentativi di ricerca non pagheranno nemmeno con Android 4.3 a bordo del Samsung Galaxy S3.

