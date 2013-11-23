Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 fermo anche con US Cellular

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è al centro di un caso non positivissimo per gli utenti che attendono novità sull’aggiornamento Android 4.3. In queste ore, infatti, è emersa dal web una notizia poco incoraggiante per il target in questione, considerando che negli Stati Uniti l’operatore US Cellular ha deciso (con grande sorpresa degli utenti e degli addetti ai lavori) di sospendere il rilascio del firmware in questione. Continua ad essere incerta la situazione in Italia e nel resto d’Europa, visto che da un lato la casa produttrice è ancora piuttosto abbottonata, mentre dall’altro la compagnia telefonica americana ha fatto sapere che il provvedimento è su scala globale. Quali saranno le conseguenze sul rilascio dell’aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 negli altri Paesi?