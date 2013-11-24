Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, niente aggiornamento Jelly Bean nel 2013?

24/11/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede chiudersi un'altra settimana pessima, considerando che ora si pensa decisamente che non vi sarà alcun aggiornamento Jelly Bean nel 2013. In particolare, gli ultimi feedback da parte della casa produttrice e delle singole compagnie telefoniche, non fanno altro che accentuare la sensazione che difficilmente andremo incontro a novità significative nei prossimi quaranta giorni, almeno qui in Italia. In aggiunta, è possibile mettere in evidenza il fatto che anche nel resto del mondo, da alcuni giorni a questa parte, non si registra alcun aggiornamento Jelly Bean ulteriore, dopo alcune apparizioni in Sudamerica un paio di settimane fa. Insomma, ad oggi tutto lascia pensare che i tempi per il Samsung Galaxy S Advance siano ancora piuttosto lunghi qui da noi.

