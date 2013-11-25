Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, finalmente I9505XXUEMK8

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive giorni finalmente felici, per quanto concerne la questione dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Da qualche ora a questa parte, infatti, è finalmente disponibile per coloro che hanno deciso di portarsi a casa il dispositivo no brand l'update I9505XXUEMK8, che dovrebbe mettersi alle spalle una volta per tutte alcuni problemi che sono emersi con il precedente update. Scaricabile via Odin già da un paio di giorni, l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 sarà alla portata di tutti via OTA in modo graduale, ma già da ora sembra sia stato fatto un passo in avanti non indifferente per il target in questione. Resta da capire quali saranno i tempi per gli altri modelli in commercio in Italia, ovvero quelli brandizzati, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Migliore alternativa all'aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance, ecco i dettagli

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, niente aggiornamento Jelly Bean nel 2013?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018