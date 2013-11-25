Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, finalmente I9505XXUEMK8

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive giorni finalmente felici, per quanto concerne la questione dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Da qualche ora a questa parte, infatti, è finalmente disponibile per coloro che hanno deciso di portarsi a casa il dispositivo no brand l'update I9505XXUEMK8, che dovrebbe mettersi alle spalle una volta per tutte alcuni problemi che sono emersi con il precedente update. Scaricabile via Odin già da un paio di giorni, l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 sarà alla portata di tutti via OTA in modo graduale, ma già da ora sembra sia stato fatto un passo in avanti non indifferente per il target in questione. Resta da capire quali saranno i tempi per gli altri modelli in commercio in Italia, ovvero quelli brandizzati, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni.