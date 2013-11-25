Caricamento...

Migliore alternativa all'aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance, ecco i dettagli

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2013

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance si avvia a chiudere il mese di novembre, senza ulteriori novità sull’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. In particolare, è possibile sottolineare che l’azienda ancora non ha la più pallida idea dei tempi necessari per andare incontro all’update in questione, accentuando il desiderio di provare una delle tante ROM che vengono concepite dagli sviluppatori. Secondo quanto riportato nell’ultimo periodo dagli addetti ai lavori, nello specifico, è possibile evidenziare che la migliore soluzione possibile sotto questo punto di vista è rappresentata dalla PAC ROM, che, nonostante sia basata addirittura sul sistema operativo Android 4.3, riesce ad offrire standard davvero elevati a chi decide di testarla. Insomma, una soluzione quantomeno da monitorare per chi dispone di un Samsung Galaxy S Advance.

