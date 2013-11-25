Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.3, situazione complessissima

25/11/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ed il relativo processo di diffusione dell'aggiornamento Android 4.3, in questi giorni, fronteggiano una situazione complessissima. In un contesto di questo tipo, più in particolare, è possibile evidenziare che i tempi per la piena diffusione del firmware potrebbero risentire per forza di cose anche delle influenze che giungono direttamente dal suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S4. L’update di quest’ultimo, ad esempio, è stato sospeso temporaneamente, in Italia, dall’operatore Tre, senza fornire tuttavia spiegazioni più dettagliate sulla spinosa questione. Se la situazione per il Samsung Galaxy S4 è questa, almeno nel nostro Paese, è inevitabile che le previsioni per il Samsung Galaxy S3 cambino completamente, alla luce di una scheda tecnica nettamente inferiore per il device lanciato sul mercato un anno e mezzo fa.

