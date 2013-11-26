Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy S4 mini, aggiornamento Android 4.3 pronto in Canada

26/11/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive momenti di grandissima incertezza, per quanto concerne il rilascio del tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Come abbiamo riportato lo scorso fine settimana, infatti, la casa produttrice ha deciso di sospendere la diffusione del firmware in alcuni Paesi, tra i quali anche l'Italia (con la conferma ufficiale giunta da parte dell'operatore Tre). Altrove, però, le cose sembrano andare decisamente meglio, al punto che il sito Mobilesyrup.com ha dichiarato di recente che il rilascio dell'aggiornamento Android 4.3 è pronto a ripartire, in Canada, sia per il Samsung Galaxy S4, sia per il Samsung Galaxy S4 mini, aumentando lo stato di confusione di milioni di utenti e fissando l'appuntamento proprio in queste ore. Impossibile, dunque, nutrire certezze su una questione divenuta più complessa del previsto.

