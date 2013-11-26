Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e data di uscita: la situazione

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vive ancora una situazione piuttosto complicata, per quanto concerne la questione dell'aggiornamento Android Jelly Bean e della relativa data di uscita, considerando un contesto globale (e non solo nazionale) incerto come non mai da dieci mesi a questa parte. Gli update, infatti, sono sospesi in giro per il mondo, ma soprattutto la casa produttrice e i vari operatori appaiono incapaci come non mai di fornire feedback convincenti a tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance in questi due anni. Insomma, calano vertiginosamente le quotazioni del possibile rilascio dell'aggiornamento Jelly Bean durante il 2013, salvo sorprese per l'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance che al momento non sono preventivabili.