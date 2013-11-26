Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.4, ecco la possibile data di uscita

26/11/2013

[caption id="attachment_5703" align="aligncenter" width="425"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4 a partire da marzo, o al più aprile. E’ quanto stato riportato negli ultimi giorni da una fonte come SamMobile, che ha riportato delle fonti, a loro volta impegnate a rendere pubblica una vera e propria tabella di marcia per il firmware in questione. In questo frangente, nel dettaglio, è possibile parlare di un possibile rilascio per il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 3 entro gennaio, mentre lo stesso Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2 dovrebbero pareggiare i conti un paio di mesi dopo. E’ importante precisare che, almeno per ora, il brand coreano non ha assunto posizioni ufficiali in merito, lasciando brancolare tutti nel buio.

