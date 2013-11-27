Aggiornamento Samsung Galaxy S4, Tim si sbilancia su Android 4.3

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ancora non pienamente diffuso in Italia, anche se negli ultimi giorni l'operatore Tim ha deciso di sbilanciarsi su Android 4.3. In particolare, il vettore ha affermato che il pacchetto software in questione dovrebbe essere messo a disposizione del target in questione entro la fine del mese di novembre e, di conseguenza, nel giro di appena tre giorni il pubblico. Al momento non è dato sapere se la compagnia telefonica si riferisca alla prima versione del firmware o a quella più recente, messa a disposizione degli utenti, che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S4 no brand, lo scorso fine settimana. Considerando che quest'ultimo pacchetto software è molto più performante, ad oggi questa sembra essere l'ipotesi più probabile.