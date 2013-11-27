Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento dimenticato: ecco l'ultimo segnale
di Redazione
27/11/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sembra stia fronteggiando quello che può essere tranquillamente definito un aggiornamento ufficiale dimenticato. Gli ultimi giorni, infatti, sono stati caratterizzati da diverse voci riguardanti le prossime novità da parte della casa produttrice coreana sotto questo punto di vista e, in tal senso, l'ultimo segnale giunto per lo stesso Samsung Galaxy S Advance non è propriamente esaltante. Il motivo? Le voci si stanno concentrando tutte su modelli come il Samsung Galaxy S4, il Samsung Galaxy Note 3 ed il Samsung Galaxy S3, che entro il primo trimestre del 2014 dovrebbero già toccare con mano l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4. Insomma, nessuna menzione per il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza di quali siano le priorità per l'azienda.
