Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android 4.2.2 bloccato? Segnali preoccupanti

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2013

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"]Jelly Bean Galaxy S2 Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è finito nel dimenticatoio, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In questi giorni si parla moltissimo di rilasci per il Samsung Galaxy S4, per il Samsung Galaxy Note 3 ed il Samsung Galaxy S3, in riferimento addirittura ad Android Kit Kat 4.4, ma, almeno per ora, tutte le tabelle di marcia ignorano il dispositivo Android che ha fatto maggiormente parlare di sé durante il 2011. La questione è ancora aperta, è opportuno non dimenticarlo, considerando che la casa produttrice non ha mai smentito la possibilità che il Samsung Galaxy S2 possa effettivamente ricevere l’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2, ma resta il fatto che, fino ad ora, tutti i segnali lasciano pensare ad una clamorosa decisione da parte dell’azienda.

