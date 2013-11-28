Samsung Galaxy S4 Google Edition, rilascio a sorpresa dell'aggiornamento Android 4.4
[caption id="attachment_4677" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Limited Edition[/caption] Il Samsung Galaxy S4 Google Edition ha già ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. A meno di ventiquattro ore dal rilascio del codice sorgente per l’update, infatti, è stato possibile registrare questo nuovo passo da parte della casa produttrice che ha cercato di anticipare i tempi e di non pagare dazio rispetto al cosiddetto HTC One Google Edition. Se da un lato questo cambia poco per il Samsung Galaxy S4 che è in commercio nel nostro Paese e nel resto d’Europa, allo stesso è innegabile che la svolta possa avere delle conseguenze anche nel Vecchio Continente, aprendo effettivamente il varco ad un rilascio a partire dal mese di gennaio, come del resto era emerso qualche giorno fa all’interno di SamMobile.
